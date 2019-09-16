Псковские полицейские выразили соболезнования в связи со смертью настоятеля храма Успения Божией Матери с Пароменья

17:03, 16 сентября 2019, ПАИ

Личный состав УМВД России по Псковской области и члены Общественного совета при управлении выразили соболезнования в связи со смертью настоятеля храма Успения Божией Матери с Пароменья протоиерея Виталия Скнара. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

«Многие годы отец Виталий отдал общественной работе. Внес значительный вклад в организацию нравственно-патриотического воспитания молодежи и профилактики правонарушений», — отметили в пресс-службе.

Протоиерей Виталий Скнар скончался 15 августа. Прощание состоится 17 сентября в 11:00 в храме Успения Божией Матери с Пароменья.