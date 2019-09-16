0
16:41
Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы
16:00
12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове
15:31
Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»
14:36
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
14:29
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
14:18
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
14:06
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
Еще новости
Общество

Псковские полицейские выразили соболезнования в связи со смертью настоятеля храма Успения Божией Матери с Пароменья

Виталий Скнар

Личный состав УМВД России по Псковской области и члены Общественного совета при управлении выразили соболезнования в связи со смертью  настоятеля храма Успения Божией Матери с Пароменья протоиерея Виталия Скнара. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

«Многие годы отец Виталий отдал общественной работе. Внес значительный вклад в организацию нравственно-патриотического воспитания молодежи и профилактики правонарушений», — отметили в пресс-службе.

Протоиерей Виталий Скнар скончался 15 августа. Прощание состоится 17 сентября в 11:00 в храме Успения Божией Матери с Пароменья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы
16 сентября 2019
Общественник: Количество звонков на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области сократилось в разы
12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове
16 сентября 2019
12 новых контейнерных площадок появятся в Пскове
Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»
16 сентября 2019
Вывоз мусора в дни месячника по уборке в Псковской области организует «Экопром»
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
16 сентября 2019
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Псковской области 18-21 сентября
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
16 сентября 2019
Пожарный пост появится в селе Ямм Гдовского района
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
16 сентября 2019
Спасатели, полицейские и добровольцы продолжают прочесывать пустошкинский лес в поисках пенсионера
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
16 сентября 2019
Великолукский «Экспресс» завоевал золотой кубок футбольного турнира Avtodor Cup
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ
16 сентября 2019
Десятую часть семейного бюджета жители Псковской области тратят на оплату услуг ЖКХ

Идет загрузка...