Скончался настоятель храма Успения Божией Матери «с Пароменья» в Пскове Виталий Скнар
Преподаватель Псковского духовного училища, настоятель храма Успения Божией Матери «с Пароменья» отец Виталий Скнар скончался 15 сентября. Об этом сообщил сотрудник Псковского молодежного центра Андрей Таскаев на своей странице в Facebook.
Виталий Николаевич Скнар родился в 1975 году в Великих Луках. Он руководил епархиальным отделом по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, был участником благотворительных и социальных проектов, оказывал помощь православной церкви, детям из малоимущих семей и детям-сиротам.