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Культура

Уроженец Невеля выпустил книгу в Израиле

Уроженец Невеля Евгений Минин выпустил книгу в Израиле. Как сообщает «Литературная газета», российско-израильский писатель, поэт и пародист опубликовал новый сборник рассказов и повестей «Про за жизнь».

Кандидат философских наук Марианна Марговская в своей рецензии на книгу написала, что автор соединяет на страницах сбор­ника привычную отечествен­ную реальность с реальностью русско-израильской эмиграции. «Повествование ведётся от первого лица и подаётся как сугубо документальное, однако в иных случаях сюжет оказывается так лихо закручен, что у критика, равно как и у читателя, невольно зарождается подозрение, что в книге немало места отведено простору авторской фантазии», - отметила Марианна Марговская.

В книге есть раздел «Семейные хроники», где Евгений Минин рассказывает историю своей семьи и вспоминает детские годы в городе Невеле Псковской области. «Как и у всех детей того поколения, детство писателя несёт на себе трагический отпечаток войны. Болью в сердце отзывается рассказ о членах семьи, погибших от рук нацистов во время холокоста, немало тягот пришлось и на долю выживших родителей и бабушки с дедушкой – фронт, эвакуация, нужда… И всё-та­ки горечь военного прошлого с лихвой компенсируется долей здорового юмора – да здравствует жизнь!» - добавила критик.

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