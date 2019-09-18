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Общество

Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Петербург, Псков и Белоруссию

Высокоскоростная железнодорожная магистраль может соединить Санкт-Петербург, Псков, Витебск и Минск. Проект презентовал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на германском логистическом форуме в Гамбурге, пишет «Российская газета».

На мероприятии собрались более 100 представителей немецких и российско-немецких компаний, которые работают в сере транспорта, финансов, страхования и интернет-торговли. На встрече обсуждались новые торговые пути, цифровизация и логистика ветропарков.

В частности, Григорий Рапота рассказал о перспективах появления высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Петербург - Минск с выходом на Гамбург через Варшаву и Берлин. Согласно проекту, протяженность магистрали составит 2,5 тысячи км. В качестве бизнес-модели предлагается корпорация частных предпринимателей из России, Белоруссии, Польши и Германии. Григорий Рапота также заявил, что единое транспортное пространство России и Белоруссии нельзя строить, применяя технологии прошлого века.

Проект заинтересовал участников форума, в частности, представители немецких компаний заявили о необходимости создания современной транспортной инфраструктуры.  

По мнению экспертов, высокоскоростная железнодорожная магистраль – очень нужная вещь, и проект может быть реализован. Однако специалисты обратили внимание на высокую стоимость его реализации и необходимость использований новых технологий, которые в том числе позволят поезду передвигаться с высокой скоростью.

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