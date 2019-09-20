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Общество

Первый подземный пешеходный переход в Псковской области появится в Великих Луках

На пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках планируют соорудить три подземных пешеходных перехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на и.о. первого заместителя главы администрации Великих Лук Юрия Власюка.

Работы будут выполнены в рамках реконструкции перекрестка, это позволит ликвидировать так называемое «бутылочное горлышко» при съезде с путепровода.

«Проектантами были рассмотрены все возможные варианты развязки этого крупного перекрестка, было много различных предложений того, как это решить, и в итоге был выбран наиболее целесообразный вариант, который мы и будем реализовывать. Этот проект – самый оптимальный из всех предложенных проектантом, экономически целесообразный, благоприятный как для движения пешеходов и их безопасности, так и для беспрепятственного проезда автомашин», - сообщил Юрий Власюк.

Он уточнил, что первоначально предлагалось сделать надземные переходы, но это нарушило бы архитектурный облик улиц — в этой части города историческая застройка. С другой стороны, пешеходы в этом случае проходили бы на уровне окон вторых этажей домов, по сути, заглядывая в них. Не каждому жильцу такое соседство понравится.

По словам представителя городских властей, подземные переходы позволят сократить ожидание на светофорах для пешеходов и водителей, сократить объемы транспортных выхлопов в этой части города — машинам не придется стоять на светофоре в ожидании зеленого сигнала светофора. «Проект подземного перехода предполагает обустройство безбарьерной среды, то есть на каждом из трех подземных переходов будет предусмотрена электрическая платформа для инвалидов-колясочников. А для детей с колясками и велосипедистов предусмотрен металлический пандус», - добавил Юрий Власюк.

На работы по реконструкции развязки планируется потратить 132 млн рублей. Проект получил одобрение главы региона Михаила Ведерникова.

Дата начала работ пока не определена. «Вопрос закрытия перекрестка будет обсуждаться только после заключения договора на проведение работ с подрядчиком. После этого будет определена дата прекращения движения автотранспорта на участке реконструкции. Горожане будут оповещены обо всем через наш официальный сайт, в том числе и о маршрутах объезда», - уточнил представитель администрации.

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