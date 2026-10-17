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Общество

В УФСИН России по Псковской области подвели итоги деятельности за девять месяцев

Рабочее совещание, посвящённое подведению итогов служебной деятельности уголовно-исполнительной инспекции за девять месяцев 2026 года, прошло в УФСИН России по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Совещание состоялось под председательством заместителя начальника территориального органа Дмитрия Алексеева. В нём приняли участие руководство и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, а также сотрудники отделения организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества.

С расширенным докладом выступила начальник УИИ Елена Антропова, которая подвела итоги деятельности учреждения, обозначила проблемные вопросы и принятые для их разрешения меры. Также отчитались начальники межмуниципальных филиалов, показавшие низкие результаты по итогам отчётного периода. Участники рассмотрели вопросы предупреждения повторной преступности, соблюдения требований законодательства при исполнении наказаний, применения оборудования СЭМПЛ к подконтрольным лицам, а также реализации закона о пробации.

По итогам совещания определены приоритетные в предстоящем периоде задачи и выработаны меры, направленные на повышение эффективности служебной деятельности уголовно-исполнительной инспекции.

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