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Общество

Александр Котов встретился с делегацией из Витебска

20 сентября председатель Псковского областного Собрания Александр Котов встретился с делегацией ветеранов Витебской области, которые с двухдневным визитом находятся в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, витебских ветеранов сопровождали псковские коллеги – Николай Груздов и Николай Горбачёв.

Александр Котов поприветствовал гостей и напомнил, что в июле текущего года Псковское областное Собрание и Витебский областной Совет подписали соглашение о сотрудничестве в рамках работы VI форума регионов России и Белоруссии. «Мы всегда рады гостям – Псковская область всегда дружила с соседями и по линии общественных организаций, и в рамках работы органов исполнительной и законодательной власти. В этом году мы подписали соглашение о сотрудничестве, где прописаны основные позиции, по которым мы намерены работать. Документ стал формальным основанием для того, чтобы закрепить юридически давно существующее взаимодействие», - отметил спикер облсобрания.

Александр Котов также подчеркнул, что региональный парламент конструктивно работает с Псковским областным советом ветеранов и всегда поддерживает их. «Это важно – люди заслуженные и вызывают уважение. А мы с благодарностью относимся к нашему старшему поколению и очень ценим опыт, которым ветераны делятся с нами и с молодёжью», - добавил председатель облсобрания.

После этого участники встречи поговорили о ежегодных проектах, в которых участвуют ветераны. В частности, председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов рассказал о смотре-конкурсе «Ветеранское подворье», итоги которого подвели на прошлой неделе. «А давайте, пользуясь случаем, пригласим наших соседей в следующем году поучаствовать в нашем мероприятии», - предложил Николай Груздов. Белорусские коллеги согласились и решили направить в Псков победителей своих местных конкурсов.

В ходе посещения Псковской области витебские ветераны посетили фабрику «Славянка», мемориальный комплекс «Линия Сталина» и базу «Юность».

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