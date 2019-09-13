Победителей конкурса-смотра «Ветеранское подворье» выбрали в Псковской области

12:46, 13 сентября 2019, ПАИ

Победителей 8-го регионального конкурса-смотра «Ветеранское подворье» определили в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в восьми номинациях жюри выбрало лучших среди садоводов, овощеводов и мастеров декоративно-прикладного творчества.

Церемония награждения прошла 12 сентября в Палкинском районе. «Лучшим ветеранским подворьем» назвали хозяйство Александра и Татьяны Рощиных из Стругокрасненского района.

Призы и диплом им вручила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. От имени главы региона Михаила Ведерникова она поблагодарила конкурсантов за нелегкий труд и участие в мероприятии. Вера Емельянова отметила, что в 2020 году смотр-конкурс будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем призвала участников выходить «на юбилейный уровень». «Администрация Псковской области со своей стороны, как и прежде, окажет мероприятию всяческую поддержку», — заверила первый вице-губернатор.

В номинации «Лучший садовый участок» диплом победителя и призы получила семья Аркадия и Валентины Яникянц из Красногородского района. Награждение провел заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов.

«Лучшими цветоводами» признали семью Шуруновых из Великолукского района, «Лучшее декоративно-прикладное творчество» представил Владимир Слипак из Куньинского района.

«Лучшей детской грядкой» стали труды учеников Усть-Долысской средней школы Невельского района. Школьники в этом году выкопали более 10 тонн картофеля, все овощи и фрукты с пришкольного участка попадают в школьную столовую.

«Лучший уголок отдыха» обустроили Николай и Валентина Петровы на своем участке в Плюсском районе. «Лучшими виноградарями» стала семья Анатолия и Татьяны Терентьевых из Псковского района. Они выращивают 60 сортов винограда, образцы которого презентовали на выставке достижений «Ветеранское подворье».

Приз зрительских симпатий завоевали Вячеслав Курносов и Татьяна Иванова, участвовавшие в номинации «Лучший в декоративно-прикладном творчестве». Женщина украшает деревянные блюда авторскими узорами, а её супруг делает для этого заготовки.

В конкурсе приняли участие представители 23 муниципальных образований Псковской области. До этого они одержали победу на районном уровне.

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» проводит Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, поддержку оказывает администрация Псковской области. В 2020 году мероприятие запланировано в Красногородске. В 2018 году площадку «Ветеранского подворья» посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.