Псковские и витебские депутаты будут развивать сотрудничество

18:06, 17 июля 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет депутатов (Белоруссия) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС, торжественная церемония состоялась 17 июля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Белоруссии. Заседание было посвящено межрегиональному сотрудничеству и прошло в рамках работы VI Форума регионов России и Белоруссии.

Документ подписали спикер псковского парламента Александр Котов и председатель облсовета Владимир Терентьев. Соглашение направлено на развитие и расширение межпарламентских связей, укрепление взаимодействия в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, работы аппаратов органов законодательной власти.

В рамках соглашения запланирован обмен текстами нормативных правовых актов, которые регулируют вопросы, представляющие взаимный интерес двух парламентов. Также псковские и витебские депутаты будут развивать прямые контакты, постоянные комиссии и комитеты, обмениваться опытом организации мониторинга нормативной базы и работы законодательных органов госвласти Псковской и Витебской области. Представители двух сторон буду принимать участие в парламентских заседаниях, сессиях, заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп. Намечены и иные формы сотрудничества.