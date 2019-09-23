Путин назвал борьбу с онкологией ключевым направлением в развитии здравоохранения России

12:21, 23 сентября 2019, ПАИ

Борьба с онкологическими заболеваниями - ключевое направление в развитии здравоохранения России, говорится в приветственной телеграмме президента Владимира Путина в адрес участников Второго международного форума онкологии и радиологии, который открылся в Москве 23 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Президент отметил, что для прорыва в борьбе с онкологическими заболеваниями необходима широкая международная кооперация, направленная на обмен клиническими практиками, на поиск нестандартных мер на основе междисциплинарного подхода, интеграции возможностей ядерных и цифровых технологий, новейших достижений в сфере биологии, химии, генетики, других отраслей фундаментальной науки.

«Россия открыта для такого партнёрства. При этом хочу особо подчеркнуть, что выстраивание передовой, ориентированной, прежде всего, на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения – ключевое направление в развитии российского здравоохранения, приоритет нашей государственной политики», - подчеркнул президент.

Ранее заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сообщила, что в Псковской области появятся три центра амбулаторной помощи онкобольным. К тому же областной онкодиспансер ждёт дооснащение новым современнейшим оборудованием.