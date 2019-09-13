Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области

15:22, 13 сентября 2019, ПАИ

В части амбулаторной помощи онкобольным в Псковской области поставлена задача создать промежуточное звено между поликлиническими онкокабинетами и диспансером. Это будет называться «Центр амбулаторной онкопомощи», который займётся диагностированием заболеваний. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 13 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Надежда Рогозиной, таких центров в регионе будет три: на базе городской поликлиники в Пскове, Великолукской и Островской межрайонных больниц.

Кроме того, Псковский областной онкологический диспансер и его филиал в Великих Луках ждёт переоснащение. Оно предусмотрено в рамках национального проекта в сфере здравоохранения.

Надежда Рагозина отметила, что онкозаболевания, как причина смерти, находятся на втором месте в Псковской области, и в стране в целом. Первую строчку занимают сердечно-сосудистые болезни. Заместитель председателя комитета по здравоохранению заявила, что нынешнее состояние помощи онкобольным не дотягивает до нужного уровня. При этом, заметила она, сейчас произошёл прорыв в фармацевтическом сегменте, совершенствуются схемы ведения пациентов.