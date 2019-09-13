Псковский онкодиспансер закупает новое оборудование

15:43, 13 сентября 2019, ПАИ

Псковский областной клинический онкодиспансер закупает новое оборудование. Об этом сообщил и. о. главного врача учреждения Сергей Белявский на пресс-конференции 13 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Белявский рассказал, что в 2020 году будет приобретён низкоэнергетичный линейный ускоритель, который позволит закрыть всю потребность пациентов в радиотерапевтическом лечении.

Специалист добавил, что химиотерапевтическое лечение зависит от точности установленного диагноза, поэтому в онкодиспансере появится оборудование для проведения точного гистологического лечения. «Именно это позволяет сделать лечение персональным, персонифицированным», - уточнил Сергей Белявский. Также, по его словам, есть движение в сторону малоинвазивных хирургических вмешательств.

С точки зрения диагностики учреждение сейчас неплохо оснащено, но технологии не стоят на месте, продолжил врач. Он сообщил, что планируется делать точнее исследовательскую деятельность. «Мы получим новые аппараты для УЗИ, два компьютерных томографа для Пскова и Великих Лук, будет приобретен новый аппарат МРТ. Мы обновим свой парк эндоскопического оборудования. Это важно, потому что онкология органов желудочно-кишечного тракта дает наибольшее количество смертей от рака», - пояснил спикер.