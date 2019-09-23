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Общество

Михаил Ведерников поделился впечатлениями от ярмарки в Пскове

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём «Инстаграме» поделился впечатлениями от ярмарки сельхозтоваропроизводителей, которая прошла в Пскове 21 сентября.

«Наши фермеры и огородники — большие молодцы! Несмотря на все капризы природы вырастили достойный урожай! На торговых рядах были тыква, картофель, лук, мед, яблоки, томаты, варенье, свежая ароматная зелень — всего не перечесть. Уйти с пустыми руками было невозможно!» — написал глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что те, «кто не успел сделать запасы на зиму или купить вкусностей к столу на нынешней ярмарке, смогут сделать это на главной областной ярмарке, которая пройдёт в Пскове 5 октября».

Напомним, 21 сентября в центре Пскова прошла 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Свою продукцию представили мелкие и крупные хозяйства района, предприятия города и облпотребкооперации, гости из других регионов и районов области. Также на ярмарке можно было приобрести предметы народных промыслов и товары местных мастеров.

Фоторепортаж с ярмарки предлагаем посмотреть здесь>>>

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