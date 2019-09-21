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Общество

Юбилейная сельскохозяйственная ярмарка проходит в Пскове

В Пскове проходит 20-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на Октябрьской площади собрались представители мелких и крупных хозяйств района, предприятий города, гости из других регионов и районов области.

«Я горжусь нашими сельскохозяйственными производителями и нашими предприятиями, которые, несмотря на погодные условия, всегда получают замечательный урожай! Честь и хвала труженикам села!» – отметила глава Псковского района Наталья Федеорва.

Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева оценила богатство организованной ярмарки и высокое качество работы предприятий Псковского района, ведущего сельскохозяйственного района области.

«Для производителей эта ярмарка - хорошая возможность показать результаты своего труда и посмотреть на своих конкурентов, перенять новые модели развития, а для покупателей - замечательная возможность пополнить свои запасы, купить свежие продукты на свой стол» - сказал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

Открыла ярмарку глава Псковского района Наталья Федорова. Продолжилось мероприятие концертной программой с участием ансамбля «Вересье» тямшанского культурно-досугового центра.

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