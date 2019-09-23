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Общество

Пойманного в Эстонии псковского медведя через месяц отправят в Россию

Одного из псковский медведей, которые пришли в Эстонию из Псковской области, отправят в марийские леса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Таллинского зоопарка Тийта Марана.

В настоящее время медвежонок Проша находится в Таллинском зоопарке. Приблизительно через месяц его отправят в Россию, где он вначале около месяца пробудет в карантине, а затем его выпустят на волю в марийские леса.

При этом Тийт Маран отметил, что передача медведя может затянутся из-за бюрократических процессов. По его словам, в данном случае это связано с тем, что медведь Проша поступил в зоопарк без документов.

Второй медвежонок - сестра Проши, Поля, которая также перешла границу Эстонии, до сих пор «в бегах».

В конце июня в Эстонии были замечены два псковских медведя, которые пересекли границу. В августе одного из них поймали и доставили в Таллинский зоопарк.

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