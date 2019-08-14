Одного из псковских медведей изловили в Эстонии и доставили в зоопарк

14:44, 14 августа 2019, ПАИ

В Таллинский зоопарк доставили одного из двух медведей, выпущенных в Псковской области летом 2019 года. Животные перешли госграницу и оказались в Эстонии. Жители ряда населенных пунктов стали жаловаться — медведи приходят к их домам.

На протяжении полутора недель зверей пытались выследить и изловить, сообщает Postimees.

Наконец, все попытки увенчались успехом. Одного из медведей обнаружили в окрестностях Валга. Для поимки использовалось снотворное. Пока животное находилось в состоянии сна, мишку осмотрел ветеринар. Вердикт — все в порядке, состояние здоровья не вызывает опасения. Медведя транспортировали в Таллинский зоопарк. Теперь его планируется переправить в Россию, уточнил глава бюро охоты и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

Российская сторона обращалась к своим эстонским коллегам с просьбой не убивать медведей - подробнее здесь >>>.