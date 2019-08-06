0
16:00
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
15:20
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
14:52
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
13:29
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
13:06
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
12:44
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
12:31
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Еще новости
Общество

Сбежавших из Псковской области медведей заметили в Латвии и Эстонии

В Эстонии и Латвии местные жители заметили двух медведей, которые сбежали из Псковской области, где их содержали в реабилитационном центре. Об этом пишет портал Delfi.

30 июля медведя сняли на видео в Эстонии, а 1 августа – в Латвии, около города Руиена. Местные жители предположили, что это те самые животные, которые ранее были замечены в эстонском городе Валга.

На записях видно, что у медведей в ушах установлены метки. В издании считают, что это именно те медведи – Поля и Проша, которые пришли в Эстонию из Псковской области. 

Сообщается, что Россия уже начала готовить документы для возвращения медведей. Охота на них в Латвии запрещена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
06 августа 2019
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
06 августа 2019
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
06 августа 2019
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
06 августа 2019
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
06 августа 2019
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
06 августа 2019
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей

Идет загрузка...