Сбежавших из Псковской области медведей заметили в Латвии и Эстонии

12:44, 06 августа 2019, ПАИ

В Эстонии и Латвии местные жители заметили двух медведей, которые сбежали из Псковской области, где их содержали в реабилитационном центре. Об этом пишет портал Delfi.

30 июля медведя сняли на видео в Эстонии, а 1 августа – в Латвии, около города Руиена. Местные жители предположили, что это те самые животные, которые ранее были замечены в эстонском городе Валга.

На записях видно, что у медведей в ушах установлены метки. В издании считают, что это именно те медведи – Поля и Проша, которые пришли в Эстонию из Псковской области.

Сообщается, что Россия уже начала готовить документы для возвращения медведей. Охота на них в Латвии запрещена.