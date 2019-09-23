Конкурс на проведение работ по ликвидации пешеходных переходов на Рижском проспекте проходит в Пскове

15:11, 23 сентября 2019, ПАИ

Процедура торгов на проведение работ по ликвидации пешеходных переходов через Рижский проспект у домов № 41а и № 51 проходит в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на сайте ведерников.рф, отвечая на обращения псковича Максима Власова.

Житель Пскова поинтересовался, почему решение городской комиссии по безопасности дорожного движения о ликвидации двух данных пешеходных переходов до сих пор не исполнено.

Сити-менеджер пояснил, что в настоящий момент по данному вопросу проходит процедура торгов. О сроках ее завершения он не уточнил.

24 декабря 2018 года городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о ликвидации в Пскове двух нерегулируемых пешеходных переходов через Рижский проспект у домов № 41а и № 51.