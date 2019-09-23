На 15 млн рублей увеличатся доходы и расходы Пскова

15:27, 23 сентября 2019, ПАИ

Доходы бюджета Пскова на текущий год увеличатся примерно на 15 млн рублей. Об этом доложила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На аналогичную сумму увеличатся и расходы. В частности, дополнительные средства планируется израсходовать на финансирование муниципальных программ «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Пскова и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Члены комитета также заслушали и приняли к сведению информацию о капитальном ремонте жилых домов, объектов социальной сферы, а также о капремонте и ремонте дорог и дворовых территорий. В настоящее время в рамках исполнения судебных решений в Пскове должны быть отремонтированы шесть многоквартирных домов. Из них по двум уже заключены договоры с подрядными организациями.