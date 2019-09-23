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Общество

На 15 млн рублей увеличатся доходы и расходы Пскова

Доходы бюджета Пскова на текущий год увеличатся примерно на 15 млн рублей. Об этом доложила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На аналогичную сумму увеличатся и расходы. В частности, дополнительные средства планируется израсходовать на финансирование муниципальных программ «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Пскова и «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики».

Члены комитета также заслушали и приняли к сведению информацию о капитальном ремонте жилых домов, объектов социальной сферы, а также о капремонте и ремонте дорог и дворовых территорий. В настоящее время в рамках исполнения судебных решений в Пскове должны быть отремонтированы шесть многоквартирных домов. Из них по двум уже заключены договоры с подрядными организациями.

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