Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

22:55, 23 сентября 2019, ПАИ

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, пишет РИА Новости, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничения возможности взыскания с доходов граждан в размере величины прожиточного минимума.

«На площадке правительства РФ был доработан предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», - сказал Орешкин.

Министр добавил, что в настоящее время при взыскании по долгам за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума, а граждане, в свою очередь, могут остаться без средств для пропитания и осуществления других минимальных расходов.

Российские финансовые власти летом начали горячее обсуждение темы потребительского кредитования. Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в этом сегменте приобретает черты социальной проблемы. Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах по кредитованию.

Тем не менее, регулятор в 2018-2019 годах уже четыре раза повышал надбавки к коэффициентам риска в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, а также дважды - по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. По данным ЦБ, кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионов.