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Общество

В Приморском крае женщину ошибочно признали мертвой

В Приморском крае родственники одной из жительниц ошибочно опознали ее как погибшую в ДТП, после чего женщине пришлось через суд доказывать, что она жива. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

С 2017 по 2019 год женщина находилась на сезонных работах и не выходила на связь с родственниками. В 2017 году на трассе Владивосток - Хабаровск сбили неизвестную женщину, она скончалась на месте. В книгу записи актов гражданского состояния внесли запись о смерти заявительницы.

Вернувшись домой, женщина узнала, что признана мертвой и обратилась в прокуратуру. Суд удовлетворил требования прокурора об аннулировании записи о смерти женщины.

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