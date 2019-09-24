В Приморском крае женщину ошибочно признали мертвой

11:47, 24 сентября 2019, ПАИ

В Приморском крае родственники одной из жительниц ошибочно опознали ее как погибшую в ДТП, после чего женщине пришлось через суд доказывать, что она жива. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

С 2017 по 2019 год женщина находилась на сезонных работах и не выходила на связь с родственниками. В 2017 году на трассе Владивосток - Хабаровск сбили неизвестную женщину, она скончалась на месте. В книгу записи актов гражданского состояния внесли запись о смерти заявительницы.

Вернувшись домой, женщина узнала, что признана мертвой и обратилась в прокуратуру. Суд удовлетворил требования прокурора об аннулировании записи о смерти женщины.