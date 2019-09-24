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Общество

Россияне стали дольше жить

С 2000 года продолжительность жизни в России увеличилась почти на восемь лет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Веронику Скворцову.

По её словам, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года. В то же время снизилась материнская и младенческая смертность. В 4,9 и 3,6 раза соответственно.

Вероника Скворцова также отметила, что за 20 лет в стране смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время на 25% сократилось потребление алкоголя и табака, в том числе среди подростков - в три раза. 

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