Россияне стали дольше жить

20:26, 24 сентября 2019, ПАИ

С 2000 года продолжительность жизни в России увеличилась почти на восемь лет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Веронику Скворцову.

По её словам, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года. В то же время снизилась материнская и младенческая смертность. В 4,9 и 3,6 раза соответственно.

Вероника Скворцова также отметила, что за 20 лет в стране смертность от туберкулеза снизилась почти в четыре раза. За это же время на 25% сократилось потребление алкоголя и табака, в том числе среди подростков - в три раза.