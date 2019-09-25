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Общество

Клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч за зарастание земель в Пушкиногорском районе

В Псковской области ООО «Клуб охотников и рыболовов «Альфа» заплатит 800 000 рублей за неуплату штрафа в установленный законом срок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Ранее сотрудники ведомства провели внеплановую проверку в отношении клуба, который владеет землёй сельскохозяйственного назначения общей площадью 229 га в Пушкиногорском районе. Было установлено, что на участке не проводятся мероприятия по защите и охране сельхозземель, из-за чего они заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, не были организованы сенокос и работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, выпас скота.

В связи с этим юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Однако клуб не выплатил эту сумму, что привело к новому протоколу по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В августе 2019 года мировой суд оштрафовал Клуб охотников и рыболовов «Альфа» на 800 тысяч рублей.

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