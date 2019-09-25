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Общество

На два дня закроют для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове

С 8:00 30 сентября до 17:00 1 октября в Пскове закроют для движения транспорта участок улицы Кузнецкой между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого.

Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, такие меры принимаются в связи с проведением аварийных работ на теплотрассе.

В качестве объезда псковичам предлагается использовать улицы Гражданскую и Льва Толстого. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.

Также с 9:00 2 октября до 24:00 4 октября в Пскове закроют для движения транспорта перекресток улиц Максима Горького и Конной. В качестве объезда псковичам рекомендуется использовать улицы Народную и Розы Люксембург.

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