Александр Братчиков предложил законодательно прописать посадку в Пскове новых деревьев взамен спиленных

18:23, 26 сентября 2019, ПАИ

Вопрос о возможности сохранения деревьев на участке улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до Вокзальной обсуждался на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы 26 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году на реконструкцию улицы Яна Фабрициуса выделено 64 млн 400 тыс. рублей, в 2020 году на завершение работ муниципалитет получит еще 92 млн 700 тыс. рублей. В числе прочего планируется расширить магистральную улицу до полноценных четырех полос, что может повлечь снос 163 деревьев.

Депутат Григорий Турчин напомнил, что члены комитета уже в третий раз будут рассматривать этот вопрос. Он также заметил, что на территории его избирательного округа, расположенного в центре города, за последние 10 лет было проведено несколько масштабных реконструкций общественных пространств, и каждый раз при этом производился массовый спил деревьев, а новых саженцев появлялось «крайне мало».

Глава администрации Пскова Александр Братчиков не согласился с коллегой и отметил, что во время реконструкции улицы Свердлова и на участке возле «Акваполиса» в прошлом году появилось «довольно много новых зеленых насаждений». Что же касается улицы Яна Фабрициуса, то в ходе работ по ее расширению часть деревьев сохранить не удастся, так как это будет противоречить существующим нормам, заявил Александр Братчиков.

Он также подчеркнул, что первоначально на улице Яна Фабрициуса планировалось пустить под снос большее количество зеленых насаждений, но после обсуждений и консультаций со специалистами их количество удалось свести к минимуму. Александр Братчиков предложил депутатам законодательно закрепить правило, согласно которому взамен каждого вырубленного дерева обязательно высаживалось бы новое в тех местах города, где позволяют нормы.

«Мы не имеем права сорвать заключение контракта с подрядчиком: улице Яна Фабрициуса давно нужна реконструкция. И оставлять на ней старые деревья, которые уже через 2-3 года могут представлять угрозу для автомобилистов и пешеходов - тоже, мягко говоря, не лучший вариант. Мое предложение - разрешить спил, но обязательно с последующей компенсационной высадкой новых», - предложила Елена Полонская.

Большинство членов думского комитета по ЖКХ и благоустройству поддержало это предложение. Окончательное решение депутаты примут на 29-й сессии, которая состоится 27 сентября.