Создание нового турмаршрута Краслава - Алуксне - Изборск - Павловск обсудят на конференции в Псковской области

09:36, 27 сентября 2019, ПАИ

20-21 ноября в Государственном музее-заповеднике «Изборск» состоится XV Международная научно-практическая конференция «Изборск и его округа: партнерство в трансграничном сотрудничестве и развитии местных территорий». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, конференция пройдёт в рамках мероприятий проекта «630 вёрст ощущений» программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов.

Проект направлен на создание нового туристического направления по маршруту Краслава - Алуксне - Изборск - Павловск.

К участию в конференции приглашаются историки, археологи, архитекторы-реставраторы, искусствоведы, этнографы, филологи, биологи, краеведы, географы, специалисты в области туризма и музейного дела, учёные и исследователи других специальностей с докладами, посвящёнными вопросам изучения, сохранения, популяризации историко-культурного и природного наследия Изборского края и соседних территорий.

Заявки на участие в конференции принимаются на электронную почту музея-заповедника «Изборск» izborsk@yandex.ru до 4 ноября. В заявке необходимо указать тему доклада или сообщения, фамилию, имя, отчество участника, учёную степень, звание, организацию, должность, телефон, почту.