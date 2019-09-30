На 15 минут планируют сократить время движения «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом

15:21, 30 сентября 2019, ПАИ

В настоящее время рассматривается возможность сокращения времени следования скоростных поездов «Ласточка» между Санкт-Петербургом и Псковом до 3 часов 15 минут. Сейчас время поездки составляет 3 часа 30 минут. Об этом заявило руководство Октябрьской железной дороги (ОЖД) – филиала ОАО «РЖД» на встрече с депутатами Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Помимо этого на заседании обсуждались вопросы запуска ночной «Ласточки» из Санкт-Петербурга в Псков и реконструкции пассажирской платформы на псковском вокзале.

Кроме того, на совещании затрагивались вопросы расширения сети маршрутов следования пригородных поездов для повышения качества обслуживания жителей Псковской области при соответствующем заказе со стороны региона. Руководство ОЖД также дало комментарии относительно графиков движения поездов, обновления подвижного состава и обратилось к парламентариям с предложением подготовки законодательной инициативы об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах.

Представители ОЖД также отметили, что по грузовым перевозкам значительно выросла погрузка леса и наметилась положительная динамика выгрузки строительных материалов.

С 4 августа 2018 года благодаря договоренностям Михаила Ведерникова с РЖД между Псковом и Санкт-Петербургом начали курсировать первые «Ласточки». Сейчас они делают по шесть рейсов. С 3 августа маршрут «Ласточки» по субботам и воскресеньям продлён до Печор.