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Общество

Некоторые категории россиян освободят от уплаты НДФЛ

Студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях, освободят от уплаты НДФЛ с 1 января 2020 года. Как пишет РИА Новости, соответствующие законы подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что размер освобождаемой от обложения НДФЛ матпомощи ограничен четырьмя тысячами рублей в год. В настоящее время освобождается от налогообложения материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов и аспирантов.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин говорил о том, что закон призван устранить правовую несправедливость в отношении тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся.

Подписанный президентом страны закон об освобождении от уплаты НДФЛ всех видов доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, уточняет, что от налога на доходы физлиц теперь будут освобождаться, в частности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими, а также их родственниками.

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