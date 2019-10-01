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Общество

Незаконный ввоз 20 тонн белорусской моркови пресекли в Псковской области

В фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» Себежского района на российско–белорусском участке административной границы сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн моркови, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Отмечается, что автотранспортное средство, перевозившее свежую морковь, следовало с территории крестьянско-фермерского хозяйства Белоруссии в Санкт-Петербург.

Сотрудник территориального Управления Россельхознадзора установил несоответствие фактического номера транспортного средства и указанного в фитосанитарном сертификате.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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