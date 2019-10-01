Лучших легкоатлетов определили в Псковской области

12:17, 01 октября 2019, ПАИ

Итоги Первенства Псковской области по легкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности — главных легкоатлетических стартов региона подвели в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония награждения прошла на стадионе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

В 2019 году в соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов трех возрастных групп: подростковый (2006–2007 года рождения), старший юношеский (2002–2003 года рождения) и младший юношеский (2004–2005 года рождения).

Легкоатлеты соревновались сразу в нескольких дисциплинах: беге на дистанциях от 60 до 3 тысячи метров, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании ядра, многоборье и эстафете.

Так, среди городских учреждений дополнительного образования первое место занял ДООСЦ «Юность» (Псков), второе место - ДЮСШ «Атлетика» (Великие Луки), а третье - ДЮСШ «Надежда» (Псков).

Среди районных учреждений дополнительного образования в этом году первое место занял Невельский район, второе место — Великолукский район, третье — Порховский район.