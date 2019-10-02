Кинопремьеры недели: «Джокер» - победитель Венецианского кинофестиваля, «Добыча» и «Волшебник»

16:01, 02 октября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: долгожданный «Джокер» с Хоакином Фениксом – победитель 76-го Венецианского кинофестиваля, «Добыча» - посредственный хоррор в джунглях и «Волшебник» - отечественная комедия дебютанта Михаила Морскова.

«Джокер»

Триумфатор 76-го Венецианского кинофестиваля, кинокомикс, забравший с острова Лидо «Золотого льва» - главный приз престижного международного киносмотра. Поставивший «Джокера» Тодд Филлипс наконец-то остепенился: казавшиеся бесконечными «Мальчишники», к счастью, закончились, и пришло время сделать в карьере шаг навстречу чему-то действительно весомому. А мрачная история о становлении главного недруга Бэтмена, которая к тому же никак не связана с пачкой предыдущих конвейерных лент франшизы DC, – просто идеальный вариант.

На дворе 80-е. Забитый кем только можно комик Артур Флек пытается выживать в Готэме: работая клоуном-аниматором за копейки и проживая с престарелой мамой, он только и мечтает о том, чтобы вырваться на телевидение и стать прославленным стендапером. Вместо этого его и без того никчемная жизнь начинает все больше и больше катиться в аморальную пропасть.

«Джокеру» с самой премьеры в Венеции пророчат место на полке киноклассики, а сыгравшему его Хоакину Фениксу – «Оскар» за лучшую мужскую роль. И тот факт, что кинокомикс получил главный приз Венеции-2019 – одна из основных причин купить билет, еще три - Хоакин Феникс, Зази Битц и Роберт Де Ниро в одном фильме.

В прокате с 3 октября.

«Добыча»

Скромный приключенческий survival-хоррор Франка Халфуна («Ужас Амитивилля: Пробуждение») о пареньке Тоби (Логан Миллер), которого одним ясным днем высаживают на острове для перевоспитания трудных подростков, чтобы он там, видимо, смог несколько недель спокойно подумать о своем поведении в душных джунглях. Но за первыми же кустами Тоби встречает девушку Мэделин (Кристин Фросет) – местную амазонку, о которой то ли забыли родители, то ли она решила остаться на необитаемом острове на ПМЖ.

Дальше, естественно, как можно уже догадаться, нас ждет вовсе не безобидная «Голубая лагуна», а скорее фаршированный джампскейрами и скриммерами типичный хоррор в джунглях: «Ведьма из Блэр» в декорациях легендарного сериала «Остаться в живых».

В прокате с 3 октября.

«Волшебник»

Героя Семена Трескунова – богатенького мальчишку-инвалида Рому – снова учат, как нужно завоевывать молодые женские сердца, как и в «Призраке». Только теперь в роли мудрого наставника выступает не приведение Федора Бондарчука, а вполне себе живой Максим Суханов: в 90-х знаменитый рок-музыкант Ефим Александров, а спустя 30 лет – практически алкаш Фима в образе то ли Бориса Гребенщикова, то ли Бориса Животного практически сел на финансовую мель. Единственный выход из печальной ситуации – это согласиться на утомительные (но весьма прибыльные) частные уроки по игре на гитаре для Ромы. Мальчишка же мечтает таким образом – внезапным музыкальным перформансом на выпускном - произвести впечатление на одноклассницу Машу (Ангелина Стречина), в которую он давненько влюблен.

С этой задорной и, как бы, воодушевляющей и вдохновляющей на подвиги комедией, аккуратно списанной, опять же, с соседней старомодной голливудской парты, в полном метре дебютирует отечественный композитор Михаил Морсков («Хороший мальчик», «Выше неба», «Элефант»).

В прокате с 3 октября.