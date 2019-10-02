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Общество

Лучших шахматистов по блицу определили в Псковской области

В Псковской области подвели итоги регионального Чемпионата по блицу имени великого русского шахматиста Александра Петрова, который состоялся в Опочке. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации шахмат, в турнире приняли участие 31 шахматист из Пскова, Великих Лук и районов области.

Впервые титул чемпиона области по блицу завоевал один из сильнейших юниоров Псковской области, кандидат в мастера спорта России Наум Руденко (Псковский район). Он не проиграл ни одной партии, набрал 15 очков из 16 возможных.

На втором месте — великолучанин, кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев (набрал 13 очков). Третье место завоевал юный шахматист из Пскова, перворазрядник Алексей Захаров, который набрал 12 очков. Вице-президент ФШПО, кандидат в мастера спорта России Максим Трефилов набрал также 12 очков, но занял 4 место.

В церемонии награждения приняли участие президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов, директор гимназии имени А. Д. Петрова Юрий Богашёв и главный судья турнира Светлана Ханнанова.

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