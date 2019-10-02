Четырехдневную рабочую неделю планируют протестировать в Псковской области

16:44, 02 октября 2019, ПАИ

Псковская область может стать одним из регионов, где будет протестирована четырехдневная рабочая неделя, сообщает «Финансовая газета» со ссылкой на собственный источник в Минэкономразвития.

По данным редакции, в ближайшее время на предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, включая Псковскую, Ростовскую, Челябинскую и Тульскую области могут протестировать введение четырёхдневной рабочей недели. Отмечается, что все эти предприятия входят в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

Министерство труда и соцзащиты уже подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели. Эксперты сошлись во мнении, что резкое уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но имеет и положительные аспекты. Поэтому дискуссию решили продолжить на площадке российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в рамках которой планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. На этой площадке планируется рассмотреть итоги эксперимента, намечаемого в 30 российских субъектах, включая и Псковскую область.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, идея введения четырехдневной рабочей недели имеет право на жизнь в качестве пилотного проекта.

В июне председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. Он заявил, что за такой рабочей неделей — будущее. Депутаты Госдумы поддержали данную идею и начали обсуждение разработки законопроекта о сокращении рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплат.