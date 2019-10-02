0
17:26
Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»
15:36
Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках
14:43
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
14:22
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
14:18
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
13:45
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
12:06
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
Еще новости
Общество

Более 6 млн рублей задолженности выплатила псковская страховая компания после вмешательства приставов

Более 6 миллионов рублей задолженности взыскали судебные приставы с псковской страховой компании «М», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Страхования компания не выплачивала по договору долг на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в пользу одной из узловых больниц региона. Когда истек добровольный срок для оплаты, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 400 тысяч рублей. Кроме того, руководству страховой компании вручили предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

После принятых действий на депозитный счёт отдела судебных приставов поступило платежное поручение на сумму задолженности в полном объёме, а также на всю сумму исполнительского сбора. «Исполнительное производство подлежит окончанию», — добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»
02 октября 2019
Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»
Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках
02 октября 2019
Определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова в Великих Луках
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
02 октября 2019
Программа по выводу предприятий на промышленный экспорт заработает в Псковской области
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
02 октября 2019
Михаил Ведерников: Нас слышат во всех кабинетах правительства
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
02 октября 2019
«Столбушинский продукт» выдвинут на «Народное признание – 2019» в номинации «Наша марка»
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
02 октября 2019
Программу социально-экономического развития Псковской области согласуют с правительством
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
02 октября 2019
Более 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Москва - Псков - Москва» за год
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль
02 октября 2019
Руководство музея-заповедника пояснило, зачем вводится плата за вход в Псковский кремль

Идет загрузка...