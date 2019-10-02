Более 6 млн рублей задолженности выплатила псковская страховая компания после вмешательства приставов

18:01, 02 октября 2019, ПАИ

Более 6 миллионов рублей задолженности взыскали судебные приставы с псковской страховой компании «М», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Страхования компания не выплачивала по договору долг на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в пользу одной из узловых больниц региона. Когда истек добровольный срок для оплаты, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере свыше 400 тысяч рублей. Кроме того, руководству страховой компании вручили предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда).

После принятых действий на депозитный счёт отдела судебных приставов поступило платежное поручение на сумму задолженности в полном объёме, а также на всю сумму исполнительского сбора. «Исполнительное производство подлежит окончанию», — добавили в ведомстве.