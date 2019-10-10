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Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
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Общество

Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания

Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания в Пскове, сообщил Псковскому агентству информации автор издания «Ван дер Беллен. История семьи» директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин
  • Страницы книги "Ван дер Беллен. История семьи"
    Фото: Валерий Кузьмин

К настоящему времени свет увидели лишь два подарочных экземпляра в бархатных обложках, украшенных гербами Псковской области и Австрии. Один из них передан президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, второй смогут увидеть посетители Дворца бракосочетания: род Ван дер Белленов был связан с семейством Лавриновских, которым ранее принадлежал особняк на Детской, 4.

«Собрать материалы и подготовить рукопись удалось за два года. В книге 260 страниц на русском и немецком языках. Внутри порядка ста иллюстраций: фото семьи Белленов, чертежи, планы. Сейчас решается вопрос об издании этой книги с тем, чтобы она была доступна всем любителям истории», - рассказал Валерий Кузьмин.  

Дед президента Австрии Александра Ван дер Беллена (и его полный тёзка) был представителем дворянского рода Белленов, которые в Псковской губернии известны с XVIII столетия.

Александр фон дер Беллен руководил губернией в 1917 году, сразу после февральской революции. На должности губернского комиссара Временного правительства он находился до 1918 года, когда окончательно сменилась власть. После чего он вместе с семьёй переехал сначала в Эстонию, затем в Австрию, хотя изначально не планировал покидать Россию.

Исследование, посвященное истории псковских Белленов, впервые опубликовано на сайте ПАИ

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