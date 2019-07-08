Фотопрогулка по отремонтированному Дворцу бракосочетания в Пскове

17:27, 08 июля 2019, ПАИ

8 июля, в День семьи, любви и верности, корреспондент Псковского агентства информации одна из первых побывала в стенах обновлённого Дворца бракосочетания на Детской, 2 (ранее улица носила название Спасской) в Пскове.

Регистрация пар в старинном особняке Лавриновского (1908 г.) прекратилась ещё 1 октября 2018 года. Осенью в здании, которое является объектом культурного наследия, начались работы по капитальному ремонту первого и второго этажей. До этого специалисты привели в порядок фасад.

Псковскому губернскому предводителю дворянства Николаю Лавриновскому особняк принадлежал до Октябрьской революции 1917 года. Подробнее о происхождении и истории семьи Лавриновских можно прочитать здесь.

После Великой Отечественной войны, в 1946 году, в здании находились конторы маслодельного завода и автоинспекции. С 1952 года строение отдали под производственные помещения и жильё. В начале 1970-х годов особняк передали ЗАГСу и произвели там реконструкцию интерьеров. Строители изменили облик всех лестниц, а перед парадным входом появилась дополнительная площадка, которая сейчас обратилась в широкое гранитное крыльцо. Уже 12 июля, в день официального открытия Дворца бракосочетания для молодожёнов, крыльцо будет украшено цветочными вазонами.

И ещё один важный момент: ни женихам в новых парадных туфлях, ни невестам на тонкой шпильке не стоит переживать о том, что гранитные ступени слишком скользкие, специальная обработка сделала камень шершавым, даже в дождь подниматься по ним безопасно. К 12-му числу обещают «зашершавить» и само крыльцо. Кстати, через несколько дней эта дата станет знаменательной ещё для 16 счастливых пар.

После капитального ремонта заметно посвежел и обновился не только фасад здания, но и его интерьеры. Не стало знаменитых белых цветов на бордовом фоне, которые запечатлены на фотографиях большинства жителей Пскова, посещавших Дворец по случаю свадьбы. На полу нет красных цветастых паласов, с потолка не свисает люстра образца 1972 года.

Теперь в интерьере преобладает белый и кремовый цвет, поэтому визуально помещения выглядя просторнее, в них много воздуха и света. Страшные люстры заменили, ковры убрали, привезли новую мебель. Портьеры, внешний вид которых разрабатывался с учётом уже использованной палитры красок, обещают развесить к заветному 12 июля. Думается, теперь молодожёны из Пскова не будут искать альтернативные площадки для торжественной церемонии регистрации брака. Обновлённый Дворец бракосочетания полностью соответствует своему наименованию и располагает к замечательным снимкам.

Так теперь выглядит комната жениха и невесты, где накануне церемонии молодые могут привести себя в порядок или просто провести пару минут в покое и одиночестве.

Таких комнат во Дворце две.

Это помещение, в котором урочного часа ждут гости и родственники брачующихся. На стенах помещены несколько портретов людей, имевших отношение к дворянам Лавриновским, один из них - бывший владелец особняка Николай Лавриновский. Руководство Дворца под каждым изображением обещает разместить таблички с краткой историей, чтобы псковичи с пользой проводили время в ожидании церемонии.

Ну, и святая святых Дворца бракосочетания - зал для торжественной регистрации браков. Сюда будущие мужья и жёны, а также приглашённые на свадьбу, как и прежде, попадают по двухпролётной лестнице.

Ранее она была устлана ковровой дорожкой, которую держали металлические фиксаторы, имевшие свойство цепляться за длинные шлейфы свадебных платьев и рвать их ещё до церемонии.

Вместо скромных лавочек по периметру зала - в центре стоят мягкие стулья с красивой бежевой обивкой, на полу - ламинат, на стенах - приятный глазу цвет айвори.

Окна зала выходят в облагороженный внутренний дворик, где, не тревожась за испачканное платье и обувь, можно сделать несколько снимков на фоне крепостной стены. Со временем за зданием появится небольшая парковка для свадебных кортежей, которым пока очень тесно на неширокой Детской улице. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.