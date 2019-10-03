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5,5 лет тюрьмы получил заключенный островской колонии за дезорганизацию работы учреждения

Островский городской суд признал виновным заключенного исправительной колонии №2 в Крюках в дезорганизации деятельности учреждения (часть 3 статьи 321 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 24 января 2019 года осужденный за совершение грабежей и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью находился в штрафном изоляторе как злостный нарушитель правил установленного порядка отбывания наказания.

Сотрудник исправительной колонии обнаружил у него запрещенные предметы, после чего заключенный ударил его кулаком по лицу. Этими действиями он нарушил нормальную деятельность учреждения и причинил сотруднику колонии телесное повреждение в виде рваной раны губы.

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