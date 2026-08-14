Молодой человек пострадал в ДТП в Великих Луках

21:15, 14 августа 2026, ПАИ

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло возле дома № 50 на улице Глинки в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В результате ДТП пострадал 21-летний мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

На месте работают спасатели, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.