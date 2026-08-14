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Происшествия

Молодой человек пострадал в ДТП в Великих Луках

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло возле дома № 50 на улице Глинки в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Великих Луках
    Фото: ПАИ

В результате ДТП пострадал 21-летний мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

На месте работают спасатели, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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