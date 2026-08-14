Молодой человек пострадал в ДТП в Великих Луках
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло возле дома № 50 на улице Глинки в Великих Луках. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадал 21-летний мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
На месте работают спасатели, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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