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Соцсфера

Диспансеризацией в Псковской области планируется охватить до 60% пожилых людей

К 2022 году в Псковской области за счёт участия в нацпроекте «Демография» планируется увеличить охват диспансеризацией людей, старшей трудоспособного возраста. Сейчас диспансеризацию проходят порядка 20% жителей региона, этот показатель должен вырасти до 60%. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. «Благодаря таким осмотрам медики смогут существенно повысить качество лечения пожилых граждан, выявляя у них заболевания на ранних стадиях», - отметила она.

По её словам, сейчас пенсионером является каждый третий житель региона: из 630 тыс. человек 190 тыс. 600 – люди старше трудоспособного возраста.

Ольга Евстигнеева отметила, что увеличение охвата диспансеризацией в конечном счёте даст дополнительную возможность в решении стратегической и важнейшей задачи - повышения продолжительности жизни в Псковской области до 80 лет. «С помощью профосмотров удастся сократить у пожилых граждан число заболевания, переходящих в хроническую форму, а в ряде случаев и сыграть на опережение, предупредив и ликвидировав развитие опасных изменений в состоянии здоровья», - заявила она.

Общий бюджет проекта «Демография», который рассчитан с 2019 до 2024 года, составляет 3,1 трлн рублей. Он включает в себя подпроекты «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни»,  «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин». 

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