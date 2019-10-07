20 иностранцев попытались незаконно попасть в Латвию через Псковскую область

09:01, 07 октября 2019, ПАИ

20 иностранных граждан попытались незаконно попасть в Латвию через Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

Так, в районе деревни Свиново Пыталовского района пограничники задержали 10 выходцев Юго-Восточной Азии в нескольких десятках метров от линии государственной границы России, которые двигались в сопредельное государство.

Нарушителей задержали на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств совершения правонарушения и принятия процессуального решения.

Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах сотрудники Управления задержали другую группу из 10 иностранных граждан. Пыталовский районный суд привлек нарушителей к административной ответственности в виде штрафов с выдворением за пределы России. Сейчас они помещены в центр временного содержания иностранных граждан, добавили в ведомстве.