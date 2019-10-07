Нормативную базу для развития негосударственной пенсии примут в России

09:18, 07 октября 2019, ПАИ

В течение года в России планируется завершить создание и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. Как пишет газета «Известия» депутаты собираются внести эту работу в план на 2019-2020 годы 9 октября на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы.

Как рассказал глава группы, член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов, парламентарии должны сформировать комплекс мер для совершенствования работы НПФ и обеспечить мотивацию граждан самостоятельно копить на пенсию.

Кроме того, планируется увеличить максимальный налоговый вычет до 52 тысяч рублей, а в будущем - и государственного софинансирования добровольных взносов.

Депутат также добавил, что такие негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, позволяющий россиянам рассчитывать на вторую пенсию, экономике же – возможность получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег.