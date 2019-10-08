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Общество

Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии может получить статус губернаторского с дальнейшим выделением грантовой поддержки коллективу. Такое предложение было озвучено на встрече главы региона Михаила Ведерникова с музыкантами коллектива, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Придание оркестру губернаторского статуса поможет комплексно решить все существующие у творческого коллектива проблемы. Такой опыт уже реализован в нескольких регионах России.

Дополнительное финансирование даст возможность Псковскому симфоническому оркестру обновить материально-техническую базу, поднять зарплаты коллективу и привлекать молодых специалистов. Региональному комитету по культуре поручено проработать этот вопрос, а также совместно с коллективом разработать критерии эффективности, которые музыканты должны будут придерживаться в новом статусе.

Также на встрече был затронут вопрос закупки новых музыкальных инструментов. Михаил Ведерников отметил, что на эти цели предусмотрены 13 млн рублей в проекте бюджета на 2020 год. Он также предложил решать вопрос с покупкой других недостающих музыкальных инструментов с привлечением спонсоров. «В качестве спонсорской помощи два или три инструмента в год можно будет заменять», - сказал глава региона.

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