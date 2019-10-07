Звание «Заслуженный деятель культуры Псковской области» и гранты для молодых специалистов предложил ввести губернатор

13:59, 07 октября 2019, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников предложил ввести звание «Заслуженный деятель культуры Псковской области» с доплатой из бюджета региона его обладателям. С такой инициативой он выступил на встрече с музыкантами и администрацией симфонического оркестра Псковской областной филармонии 7 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, глава региона инициировал грантовый конкурс для молодых специалистов в сфере культуры. По словам Михаила Ведерникова, обладатель гранта мог бы, например, в течение полугода получать доплату. Таким образом, пояснил он, у региона была бы возможность поддержать молодых музыкантов.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова























Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева предложила давать такой грант, например, на три года, чтобы при этом был «комплексный подход»: финансирование на приобретение инструментов, выплату зарплаты. В то же время, уверена она, грант должен предусматривать и определённые обязанности со стороны его получателя.

Михаил Ведерников поручил Жанне Малышевой проработать вопрос учреждения гранта с юридической точки зрения.

Глава региона отметил, что цель сегодняшней встречи – обсудить, какие меры можно было бы принять с учетом дефицита бюджета, чтобы повысить статус оркестра, музыкантов, которые в нем работают, постараться делать так, чтобы исполнители «получали не только эмоциональную отдачу».

Губернатор вручил Псковскому симфоническому оркестру Почётную грамоту и поблагодарил за концертную деятельность, за участие в большом количестве значимых мероприятий, среди которых Дни Псковской области в Москве, 75-летие Псковской области, Международные Ганзейские Дни в Пскове.

«Отдельных слов благодарности заслуживает ваше участие в постановке «Несвятые Святые». Мы с владыкой [митрополитом Псковским и Порховским Тихоном – прим. ПАИ] очень хотим, чтобы в следующем году или через год псковский сводный хор вместе с псковской филармонией выступили в Кремле. Такая мечта у нас есть», - отметил губернатор.

Он также подчеркнул важность появления у Псковской филармонии серьёзных партнёров в лице Московской филармонии и Мариинского театра.