Рассматривается возможность покупки квартир для молодых музыкантов в Псковской области

14:31, 07 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность приобретения квартир для молодых музыкантов. Об этом он заявил на встрече с коллективом симфонического оркестра Псковской областной филармонии 7 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам главы региона, можно было бы, например, в следующем году объявить конкурс на приобретение 10 квартир.

Главный дирижер симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский сообщил губернатору, что в псковском оркестре всего 54 человека, тогда как стандартная численность оркестра 80 человек. По мнению Михаила Ведерникова, предоставление жилья помогло бы решить кадровый вопрос в оркестре.

Николай Хондзинский также отметил, что ещё проблемами для коллектива являются оплата труда музыкантов, а также качество и отсутствие некоторых музыкальных инструментов. «Большинство в очень тяжелом состоянии, многие требуют капитального ремонта, а что-то вообще отсутствует», - заметил главный дирижер. По словам одного из участников оркестра, им, в частности, необходимы контрабасы и тромбон.

Губернатор ответил, что приобрести все требующиеся музыкальные инструменты сразу нет возможности, но предложил решить этот вопрос с привлечением спонсоров. «А мы тогда предусмотрим условия, связанные с подъемными, дополнительными и стимулирующими доплатами», - сказал Михаил Ведерников.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова предложила создать попечительский совет Псковской областной филармонии, который бы занимался привлечением внебюджетных средств.