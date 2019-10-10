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Общество

Икону XIX века и картину пытались незаконно вывезти из Псковской области

В Псковской области на российско-эстонской границе в многостороннем автомобильном пункте пропуска Куничина Гора в Печорском районе пресечена попытка вывоза незадекларированных культурных ценностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Культурные ценности таможенники обнаружили при проверке рейсового автобуса, который ехал в Эстонию. У одного из пассажиров в ручной клади нашли незадекларированные икону и живописную картину.

Эксперты выдали заключение о том, что икона создана во второй половине XIX века и относится к категории культурных ценностей как предмет отправления религиозного культа. Это икона «Чудо святого Георгия о змие». Её состояние было удовлетворительное: имелись следы бытования и естественного старения.

Картина же, написанная масляными красками на ткани, оказалась вольной копией произведения русского художника Пимена Орлова «Октябрьский праздник в Риме». На ней изображена сцена во время сбора винограда. По словам экспертов, картина является самой известной в творчестве художника, поэтому неоднократно копировалась. Художник полотна, которое обнаружили таможенники, неизвестен, время его создания – 1950-1960 годы. Состояние картины удовлетворительное. Относится к категории культурных ценностей как произведение живописи, созданное более 50 лет назад.

Псковские таможенники изъяли культурные ценности изъяты. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 КоАП РФ.

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