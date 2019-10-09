Губернаторская повестка: Острова сокровищ

10:29, 14 октября 2019, ПАИ

На минувшей неделе исполнилось ровно два года с того дня, когда Михаил Ведерников был назначен президентом РФ главой Псковской области. Впрочем, каких-то торжеств по этому поводу не наблюдалось. Губернаторская повестка, между тем, была наполнена делами как глобальными, так и рутинными. Михаил Ведерников передавал в муниципалитеты новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты, защищал программу социально-экономического развития региона и встречался в жителями Талабских островов, которым в этой программе уготована роль одной из «точек роста» региона. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

ФАПами по бездорожью

11 октября Михаил Ведерников вручил представителям восьми больниц Псковской области ключи от новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), которые поступили в регион по нацпроекту «Здравоохранение». Новые ФАПы отправились в Опочецкую, Островскую, Порховскую, Стругокрасненскую, Гдовскую, Великолукскую, Псковскую межрайонные больницы и Дедовичскую районную больницу.

«Это настоящий медицинский кабинет на колесах, — подчеркнул глава региона. — Поступление новой техники даст возможность в первую очередь обслуживать населенные пункты, где проживает менее 100 человек, оказывать населению качественную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь».

И в самом деле, мобильные медкабинеты оборудованы всем необходимым для медицинских осмотров и первой помощи: аппаратами для измерения внутриглазного давления, электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина, техникой для оказания экстренной медицинской помощи. При этом «автомобильная» составляющая ФАПов отличается повышенной проходимостью, что позволит им эффективно работать в условиях, будем говорить прямо, сельского бездорожья.

Напомним, что это уже третья партия новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которая поступила в Псковскую область по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году. Также для повышения качества и доступности медпомощи на селе были закуплены 11 модульных ФАПов. Для нашего региона это очень важно: множество деревень в которых всего пара жителей преклонного возраста, заставляет власти Псковской области делать ставку на мобильность при организации медобслуживания.

Лоббизм в хорошем смысле

10 октября Михаил Ведерников принял участие в совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ. Эта программа, как мы уже рассказывали, призвана помочь Псковской области определиться с инфраструктурой и выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах, чтобы затем перейти к их практической реализации.

Куратором разработки программы для нашего региона является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Это, в хорошем смысле слова, лоббист в интересах региона. И с его помощью налаживается прямой контакт региональной команды со всеми федеральными ведомствами, а с другой стороны, можно просто скоординировать непосредственно их работу на территории», - пояснил Дмитрий Медведев.

Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября. Но уже сегодня власти региона рассчитывают, что по итогам ее реализации к 2024 году в области произойдет рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации.

Ловцы человеков

На минувшей неделе Михаил Ведерников вновь побывал на Талабских островах в Псковском озере. На встрече с их жителями речь также шла о вышеупомянутой программе социально-экономического развития региона. Дело в том, что Талабы включены в нее в качестве одной из потенциальных точек роста.

В программе прописан пакет мер по созданию комфортных условий для проживания населения на островах, по благоустройству территорий, по привлечению туристов и паломников. Эти работы запланированы на ближайшие 2-3 года, но первые изменения островитяне должны почувствовать уже будущей весной. К примеру, появятся новые катера для связи Талабов с «большой землей», а также баржа для доставки техники и вывоза мусора.

Чтобы вдохнуть в острова новую жизнь, планируется создать там Союз рыбаков для восстановления рыболовного промысла. Ведь ловля рыбы – по-прежнему один из основных видов заработка местного населения. Но в настоящее время у местных рыбаков нет квот на вылов рыбы, и в озеро они выходят, по сути, нарушая закон. Михаил Ведерников предложил предоставить входящим в его состав рыбодобытчикам особые квоты и пообещал обсудить этот вопрос с Росрыболовством.

Талабские острова – лишь один из примеров новых точек роста для Псковской области. Ресурсы у региона есть: природные, человеческие, географические. Вопрос только в том, как правильно использовать их, создавая синергетический эффект за счет привлечения федерального финансирования и участия в масштабных всероссийских проектах.

В перспективе задача Михаила Ведерникова – сделать всю Псковскую область одной большой «точкой роста». И Талабский архипелаг – яркий пример того, как может быть построена эта работа.