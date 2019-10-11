Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области

19:32, 11 октября 2019, ПАИ

11 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил представителям восьми больниц Псковской области ключи от новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые поступили в регион по нацпроекту «Здравоохранение».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, новые ФАПЫ отправятся в Опочецкую, Островскую, Порховскую, Стругокрасненскую, Гдовскую, Великолукскую, Псковскую межрайонные больницы и Дедовичскую районную больницу.

«Это настоящий медицинский кабинет на колесах, — подчеркнул глава региона. — Поступление новой техники даст возможность в первую очередь обсуживать населенные пункты, где проживает менее 100 человек, оказывать населению качественную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь».

Затем губернатор вместе с руководителем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко осмотрел передвижные медицинские пункты и расспросил про оборудование, которое в них установлено. Медики рассказали, что мобильные ФАПы оборудованы всем необходимым для медицинских осмотров и первой помощи: аппаратами для измерения внутриглазного давления, электрокардиографами, дефибрилляторами, анализаторами глюкозы, холестерина, гемоглобина и различным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи.

Все ФАПы собраны на базе шасси ПАЗ и обладают повышенной проходимостью в условиях сельской местности, на грунтовых и щебеночных дорогах, а также в условиях бездорожья. А один из передвижных комплексов укомплектован дополнительным оборудованием, которое позволит проводить углубленный медицинский осмотр пациентов. Этот ФАП отправится в Великолукскую межрайонную больницу.

«Появление такой техники очень ждет не только персонал нашего лечебного учреждения, но и жители удаленных населенных пунктов. Здесь есть все необходимое, чтобы оказать качественную медпомощь», — отметила в разговоре с губернатором исполняющая обязанности главного врача Стругокрасненской межрайонной больницы Алла Данилова. По её словам, мобильный ФАП будет обсуживать население Плюсского района, закрепленное за их межрайонной больницей. Передвижной комплекс будет работать каждый день, выезжая в удаленные населенные пункты для проведения диспансеризации, профилактических осмотров, оказания первичной помощи.

Это уже третья партия новых мобильных ФАПов, которая поступила в Псковскую область по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году. Также для повышения качества и доступности медпомощи на селе были закуплены 11 модульных ФАПов.

В прошлом году Опочецкая и Стругокрасненская межрайонные больницы получили два передвижных лечебно-диагностических комплекса. В сентябре этого года в регион поступили ещё 5 мобильных ФАПов, которые работают на базе Опочецкой, Бежаницкой, Себежской, Пушкиногорской, Новосокольнической межрайонных больниц, а также Печорской районной больницы. Комплексы переданы в Псковскую область в рамках реализации программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».