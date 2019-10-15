Схема движения четырёх городских автобусов в Пскове изменится с 17 октября

12:14, 15 октября 2019, ПАИ

С 8:00 17 октября и до окончания работ закрывается для движения транспорта перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

В связи с этим движение автобусов по маршруту №11, 8 (с обеда), 8а (с обеда) и 19 (с обеда) будет осуществляться в прямом направлении от железнодорожного вокзала по улице Бастионной, улице Гагарина с выездом на Октябрьский проспект со всеми остановками. В обратном направлении городской транспорт проследует от Летнего Сада по Октябрьскому проспекту со всеми остановками и далее - по улице Вокзальной.

Улицу Яна Фабрициуса закрыли на реконструкцию по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ещё в сентябре. С новой схемой движения автобусов, которая будет действовать до конца ноября, можно ознакомиться здесь.

Также сообщалось о том, что в рамках реконструкции в этой части города придется спилить порядка 147 деревьев, но администрация Пскова обязалась высадить новые растения взамен утраченных.