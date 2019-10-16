Что смотреть в кино: «Малефисента: Владычица тьмы» и «Они», а на Netflix - новая картина Стивена Содерберга и хоррор «Раны»

17:34, 16 октября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: Анджелина Джоли возвращается к роли Малефисенты в продолжении киносказки Disney, «Они» - хоррор от сценаристов «Тихого места», а также премьеры Netflix: «Прачечная» - новый фильм Стивена Содерберга и «Раны» - хоррор с Арми Хаммером и Дакотой Джонсон.

«Малефисента: Владычица тьмы»/ Maleficent: Mistress of Evil

Сиквел одноименной диснеевской киносказки, ремейка классического мультфильма мышиного дома «Спящая красавица». В продолжении истории о демонического вида фее Малефисенте, роль которой опять исполнила до сих пор прекрасная Анджелина Джоли, действие разворачивается спустя несколько лет после первой части: принцесса Аврора (Эль Фаннинг), на которую злая фея наслала заклятие, подыскала себе подходящего принца и хочет замуж, но крестная Малефисента категорически против союза из-за чего разгорается нешуточный конфликт, а вскоре и вовсе война.

Если первую «Малефисенту», которая, к слову, собрала в мировом прокате более 700 млн долларов, снял будучи тогда (в 2014 году) дебютантом Роберт Стромберг – художник «Аватара» и бёртоновской «Алисы в Стране чудес», то на этот раз в режиссерское кресло посадили более утонченного постановщика Хоакима Роннинга, отличившегося в последних «Пиратах Карибского моря».

В прокате с 17 октября.

«Они»/ Haunt

Сценаристы практически безмолвного survival-хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс, а также продюсер Элай Рот считают, что старомодных штампованных фильмов ужасов много не бывает, а поэтому снимают Haunt. По сюжету, кучка студентов-шалопаев отправляется на Хэллоуин в аттракцион наподобие «Комнаты страха», но вместо дурацких потрепанных жизнью кукол, выпрыгивающих из-за каждого угла, героев там ожидают неведомые, реальные жуткие существа. Наивным студентам теперь предстоит выбраться из этого настоящего логова ужаса.

Прославившаяся кинокомпания «Экспонента», паразитирующая на громких лентах, снова играет со зрителями и сбивает их с толку, называя фильм «Логово» (в оригинале) – «Они». Лишь потому, что в картине фигурируют зловещие «клоуны». Наверное, не стоит объяснять, почему к «Оно» фильм Бека и Вудса не имеет никакого отношения.

В прокате с 17 октября.

«Прачечная»/ The Laundromat

Один из самых техничных и оперативно приспосабливающихся режиссеров современности Стивен Содерберг, снимающий теперь стабильно по фильму, а то и по два в год (если под рукой окажется айфон), привез в основной конкурс прошедшего 76-го Венецианского кинофестиваля свой новый фильм под названием «Прачечная», снятый под маркой стриминговой платформы Netflix.

Картина, основанная на книге журналиста Джона Бернстайна «Мир секретности: Панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты», рассказывает об утечке тех самых конфиденциальных «Панамских документов» юридической компании Mossack Fonseca, которая, как выяснилось, сопровождала офшоры мировых лидеров и высокопоставленных чиновников. В архиве размером 2,6 терабайта находились данные, в частности, и о 12 действующих и бывших глав государств.

В центре всего этого скандала – обычная пожилая американка Эллен (Мэрил Стрип), которая после трагической смерти мужа на теплоходе идет за компенсацией в турфирму, но дешевая страховка, увы, куплена ими в подставной компании, зарегистрированная на Карибских островах. Эллен решает добраться до правды.

Помимо Мэрил Стрип, в новой работе Содерберга снялись Антонио Бандерас, Гэри Олдмен, Шэрон Стоун, Мелисса Рауш, Дэвид Швиммер, Роберт Патрик и Джеффри Райт.

На Netflix с 18 октября.

«Раны»/ Wounds

Еще один хоррор, только теперь от иранца Бабака Анвари. Премьера «Ран» состоялась на международном кинофестивале независимого кино «Сандэнс» в начале года, а потом фильм показали в программе «Двухнедельник режиссеров» в Каннах-2019.

Бармен Уилл (Арми Хаммер) после шумной кровавой потасовки в пивной находит мобильник посетителя, но возвращать его не спешит, а соблазняется и лезет в чужой телефон, якобы, выяснить кому он принадлежит. В смартфоне обнаруживаются какие-то совершенно дикие фотографии и жуткие видеозаписи, а через несколько дней на теле Уилла начинают проступать неведомые раны. С этого момента жизнь бармена превращается в самый настоящий ад.

В фильме также играет Зази Битц, которую вы уже могли видеть в нашумевшем «Джокере», и Дакота Джонсон, блиставшая в ремейке «Суспирии».

На Netflix с 18 октября.