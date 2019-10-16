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Общество

Многоквартирный дом по улице Челюскинцев в Себеже ждет капремонт

Многоквартирный дом по улице Челюскинцев в Себеже капитально отремонтируют в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

С просьбой помочь привести дом в порядок жительница Себежа обратилась в администрацию президента РФ. Её заявление рассмотрели в ходе личного приёма граждан, который 16 октября в режиме ВКС провел по поручению главы государства Владимира Путина первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. На связь также вышел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который сейчас находится в рабочей поездке в Москве.

Заявительница, которая приняла участие в ВКС из Пскова, рассказала, что деревянный двухэтажный дом, построенный еще в довоенный период, остро нуждается в ремонте. Он не числится аварийным, но необходимо проведение первоочередных работ.   

Михаил Ведерников сообщил, что капремонт многоквартирного дома запланирован на 2020 год. В здании заменят системы водо- и электроснабжения, оконные и дверные проемы в подъезде, будет приведен в порядок фасад, отремонтированы фундамент и отмостка. Часть кровельных работ проведут за счет собственников жилых помещений. Глава региона уточнил, что список нужных ремонтных работ составили специалисты совместно с жителями дома по итогам инспекционного выезда на объект.

Проектно-сметную документацию для проведения работ подготовят в 2019 году. Капремонт будет профинансирован за счет средств Фонда капитального ремонта. Расчетная стоимость работ составляет 2,8 млн рублей.

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